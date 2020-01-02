Микроавтобус обнял дерево: есть погибшие

В Киевской области микроавтобус влетел в дерево. Двое погибших, один пострадавший - в тяжелом состоянии. Фото - Радио Трек

2 января во с. Поток Мироновского района Киевской области произошла смертельная авария.

На автодороге в направлении села Шандра микроавтобус врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека, пишет "Главком" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Еще один пострадавший - в тяжелом состоянии в в Мироновской районной больнице.

На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома. На дороге между селами Сеньковка и Горобеевка не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу. Позже в 100 м от места аварии нашли труп 16-летней девушки.