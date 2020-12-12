В Мариуполе задержали боевика. ФОТО: twitter.com/MVS_UA/status

Вчера в Мариуполе пограничники совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали боевика.

Им оказался 29-летний житель Мариуполя. 2014 году местные житель добровольно вступил в незаконных вооруженных формирований. Мужчина выполнял задание российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в Мариуполе, захвативших боевики ДНР.

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По данному факту Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

В текущем году оперативно-розыскными подразделениями Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины были установлены 84 человека, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований. Из них 45 лицам было объявлено о подозрении и 33 человек признаны виновными в совершении преступления.