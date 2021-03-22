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понедельник, 22 марта 2021 02:55

В Донецкой области столкнулись автомобили: есть погибшие и раненые

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В Донецкой области столкнулись автомобили: есть погибшие и раненые
В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer погибли оба водителя. Фото: ГСЧС

В Донецкой области в городе Торецк произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате два человека погибли и еще три получили ранения.

Информация о ДТП поступила спасателям в воскресенье в 16:35. Происшествие произошло на перекрестке улиц Центральная и Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer погибли оба водителя. Их тела спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента.

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Кроме того, пострадали еще три человека - в 2001, 2002 и 2005 годов рождения. Их госпитализировали в больницу в Торецке. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

На проспекте Победы в Киеве, автомобиль BMW на высокой скорости протаранил машину аварийной службы Киевтеплоэнерго, которая опрокинулась на бок. Травмированы пять человек.

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