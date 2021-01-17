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воскресенье, 17 января 2021 21:57

В Донецкой области нашли тело пропавшей школьницы

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В Донецкой области нашли тело пропавшей школьницы
По словам свидетелей, ее видели возле одного из водоемов около полудня 14 января. Фото с соцсетей

В неподконтрольной Макеевке нашли мертвой 13-летнюю девочку. Ее тело извлекли из отстойника шахты имени Ленина. Имя девочки Дарья Кругликова, она пропала 14 января.

Обстоятельства гибели ребенка выясняются, передает Еспресо. В так называемом МВД "ДНР" утверждают, что предварительно на теле девочки не обнаружено признаков насильственной смерти.

Ранее местные ресурсы давали информацию, что девочка якобы вышла гулять с соседской собакой и не вернулась. Инцидент произошел в районе школы № 86, в Горняцком районе города.

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По словам свидетелей, ее видели возле одного из водоемов около полудня 14 января. Пес пришел домой один и без ошейника.

За селом Любимовка под Киевом в собственном авто Chrysler 200 нашли застреленным киевлянина 30-летнего Александра Сояк. Он 14 января поехал по делам в Вышгородского района и не вернулся.

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17
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