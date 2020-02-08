В доме взорвался котел: 27-летняя женщина с детьми в реанимации

На Прикарпатье 27-летняя женщина с детьми травмированы в результате взрыва котла. Фото - Главком

В селе Томашовке Кольского района на Ивано-Франковщине в доме взорвался котел. Травмированы женщина и двое ее детей.

Трагедия произошла после обеда 8 февраля, пишет "Галка" со ссылкой на источники в полиции.

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"Жертвами несчастного случая стали двое детей 6 и 5 лет, а также их 27-летняя мать. У детей термические ожоги лица, а у женщины - ожоги 40% тела", - рассказали полицейские.

Пострадавшие в реанимации.

Все обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.

В Любашевского района Одесской области взрыв котла разрушил дом. 55-летний хозяин получил многочисленные ожоги 2 и 3 степени.