В доме рванула и загорелась квартира: первые подробности

В Одессе рванула и загорелась квартира №3 в пер. Хуторском, 6.

Предварительно пострадали 4 человека, частично разрушено перекрытие между 2-м и 3-м этажами и частично разрушен лестничный марш. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: t.me/dsns_telegram В Одессе в квартире после взрыва начался пожар. Сообщают о 4-х искалеченных

"В квартире на 2-м этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. В 15:31 пожар был ликвидирован на площади 50 метров квадратных", - рассказали спасатели.

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С места происшествия эвакуировали 15 жителей дома. Там работают 65 спасателей и 11 единиц техники.

Информация уточняется.

21 июня, мощный взрыв разрушил часть десятиэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в 6-м подъезде высотки около 10:00. Обвалились 16 квартир с 4-го по 8-й этаж. 5 человек погибли, столько же оказались в больнице. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир.