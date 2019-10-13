В доме престарелых вспыхнул пожар

Спасатели тушили пожар в доме престарелых. Фото: Ukrnews

В Днепре вспыхнул пожар в гериатрическом пансионате.

Инцидент произошел утром 13 октября по улице Гаванской Самарского района города. Об этом сообщает пресс-цент Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По указанному адресу были направлены дежурные отделения пожарно-спасательных частей. По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что возгорание возникло в жилой комнате, расположенной на втором этаже 5-этажного дома социально-медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

До прибытия чрезвычайников медперсонал вывел на улицу 30 пациентов.

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К ликвидации возгорания были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар был локализирован в 8:12 и ликвидирован в 8:25. Погибших и пострадавших нет.

В Тернополе загорелось складское помещении, огонь охватил здание с растворителями для красок. Опасность пожара усиливалась тем, что рядом находилась нефтебаза.