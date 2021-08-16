В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото

Во время проведения обысков в доме погибшего мэра Кривого Рога 48-летнего Константин Павлова правоохранители нашли две записки.

Лежали на столе в кухне. Написаны, вероятно, рукой Павлова. В них инструкции по уходу за его домашними животными. Об этом сообщает криворожский блогер Олег Ермолинский.

Автор: t.me/ermolinskiy_news В доме погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли две записки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель мэра Кривого Рога: в полиции раскрыли подробности

Правоохранители искали возможную предсмертную записку, оставленную мэром. Однако такой не обнаружили.

Найденные записки с инструкциями могли быть написаны и раньше. Ведь мэр с семьей был на отдыхе. Вернулся накануне гибели.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства.