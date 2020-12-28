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понедельник, 28 декабря 2020 17:06

В доме нашли порезанными 53-летнего мужчину с соседкой

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В доме нашли порезанными 53-летнего мужчину с соседкой
На Днепропетровщине 42-летний ревнивец порезал свою 36-летнюю сожительницу и 53-летнего соседа. Сам сбежал. Фото: dp.npu.gov.ua

В одном из поселков Никопольского района Днепропетровской области 42-летний ревнивец порезал свою 36-летнюю сожительницу и 53-летнего соседа и убежал.

Раненых нашли в соседском доме днем ​​27 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавших в доме нашла местная жительница. Многочисленные ранения им нанес сожитель женщины из-за ревности. Складной нож, которым они были ранены, изъяли. Установив личность нападавшего, полицейские начали его поиски и обнаружили в Никополе. Мужчину задержали", - рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство. За покушение на умышленное убийство подозреваемого могут посадить на 15 лет.

В селе Розсошенціы на Полтавщине 36-летний мужчина напал с ножом на женщин 30 и 32 лет. Резня произошла в одном из частных домов. Одна из пострадавших в хирургическом отделении районной больницы, другую после осмотра медики отпустили.

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