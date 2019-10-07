В Днипре из-за провала асфальта произошел транспортный коллапс

На остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Маршрутки отъезжают переполненными, но мест на всех все равно не хватает. ФОТО: facebook.com

В Днипре из-за провала асфальта парализовало движение транспорта.

Сообщил об этом председатель профсоюза автоперевозчиков города Михаил Тонконогий в Facebook.

"В связи с перекрытием движения возле Танка в городе наступил транспортный коллапс. Пассажиры троллейбусов и трамваев пытаются сесть на маршрутные автобусы, и они просто переполнены", — написал он.

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По словам Тонконогого, образование "мертвой" пробки спровоцировали водители, припарковавшие свои машины вдоль дорог, предусмотренных для движения в объезд перекрытому району.

"Мы пытаемся отрегулировать движение, и эвакуировать "паркунов", чтобы восстановить запланированную схему движения. Уже в течение пары часов она должна заработать в штатном режиме. Пока что постарайтесь не бросаться под колеса автобусов и немного потерпите. На маршруты выходят дополнительные машины из числа резерва", — отметил Тонконогий.

5 октября под зданием общежития "Политехники" в Днипре просел асфальт. Из-за угрозы обрушения здания эвакуировали несколько сотен студентов.