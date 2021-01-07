В Днепре возле моста обнаружили страшную находку: фото

В Днепре в реке обнаружили тело женщины.
Труп женщины обнаружили на улице Дальнем в 500 метрах от Южного моста. Об этом сообщает Днепр оперативный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно
По предварительной информации, на теле женщины не обнаружили видимых телесных повреждений. На вид погибшей - 60-70 лет.
Правоохранители устанавливают ее личность и обстоятельства гибели.
В Дунае обнаружили мертвое тело. Умершим оказался капитан одного из буксиров ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".
Комментарии