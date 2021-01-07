В Днепре возле моста обнаружили страшную находку: фото

Устанавливается личность женщины и обстоятельства ее смерти. Фото: dnepr.express

В Днепре в реке обнаружили тело женщины.

Труп женщины обнаружили на улице Дальнем в 500 метрах от Южного моста. Об этом сообщает Днепр оперативный.

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По предварительной информации, на теле женщины не обнаружили видимых телесных повреждений. На вид погибшей - 60-70 лет.

Правоохранители устанавливают ее личность и обстоятельства гибели.

В Дунае обнаружили мертвое тело. Умершим оказался капитан одного из буксиров ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".