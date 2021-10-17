В Днепре в результате ДТП перевернулась авто: двое пострадавших

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы. Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль опрокинуло вверх дном, пострадали 2 человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Авария произошла на улице Большая Диивська Новокодацького района города Днепр. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Opel-Omega. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением и перевернулся на проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения

В результате происшествия пострадали 2 человека. Мужчин госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Угрозы жизни пострадавших нет.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

В селе Большие Лучки Закарпатской области на трассе Мукачево-Чоп легковушка Renault влетела в эвакуатор.