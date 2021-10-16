Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими

Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Большие Лучки Закарпатской области на трассе Мукачево-Чоп легковушка Renault влетела в эвакуатор.

Водитель - лейтенант полиции 21-летний Игорь Марчишак и трое пассажиров сгорели заживо. сообщили в полиции Закарпатья.

"Водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент как раз цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору", - рассказали полицейские.

В этом месте часто происходят аварии. Поворот там крутой - на скорости не зайдешь. И нет освещения, рассказала Gazeta.ua местная жительница Татьяна.

"Здесь опасный поворот. Раз за разом происходят аварии. Уже и дети по звуку слышат, что кто-то врезался. На этот раз еще и столько погибших. Машина сразу загорелась. Наши выбежали, пожарные приехали, но помочь ничем не могли. Все, кто был в авто, сгорели. Останки доставали спасатели", - рассказала Татьяна.

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Также в аварии погибли пассажиры легковушки - военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все погибшие были жителями города Чоп Закарпатской области.

В аварии также пострадал и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали с многочисленными травмами и в шоковом состоянии. Угрозы жизни нет, по словам врачей.

В полиции открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Вознесенском районе Николаевской области произошла смертельная авария. Там столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль такси Opel Vectra. В результате столкновения 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузовика не пострадал.