В Днепре утонул иностранец

В Днепре утонул гражданин Алжира. Фото: Gorodkiev

В Киеве в Днепре утонул гражданин Алжира.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 июня, на пляже "Молодежный" в Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"В реке Днепр исчез человек. На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Киеве. Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к поисковым работам. На расстоянии 25 м от берега на глубине 6 м было обнаружено тело утопленника ", - рассказали спасатели.

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По предварительным данным, погибший - гражданин Алжира.

В реке Десна в Чернигове утонул 11-летний школьник. По словам очевидцев, ребенок купался и просто ушел под воду, вероятно затянуло в водоворот.