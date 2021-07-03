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В Днепре силовики жестоко избили журналистов из-за демонтажа рекламы. Видео

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В Днепре силовики жестоко избили журналистов из-за демонтажа рекламы. Видео
Фото: otv.ua

В Днепре при демонтаже рекламных конструкций 2 июля избили журналистов телеканала ОТВ и D1. Об этом говорится в заявлении ОТВ.

По их данным, нападение на работников СМИ на пересечении проспекта Пушкина и ул. Савченко совершили представители Мунципальной варты, подчиняющейся мэру города, Борису Филатову.

Журналисты заявляют, что работники КП доказательств законности решения о демонтаже рекламных конструкций им не предоставили.

Отмечается, что работники Муниципальной варты применяли физическую силу к обычным гражданам и повредили несколько автомобилей.

Журналисты утверждают, что на месте потасовки находились сотрудники Нацполиции, но они не вмешивались в ситуацию, а некоторые снимали происходящее на телефон.

США призвали генпрокурора Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

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Дата
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