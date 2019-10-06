В Днепре из-за угрозы обрушения общежития эвакуировали несколько сотен студентов

5 октября во зданием общежития "Политехники" в Днепре просел асфальт. Существует угроза обрушения здания.

Студентов из общежития отселили, газ и электричество перекрыли, об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

"Здание постройки 50-х, фундамент ленточный, под зданием - бомбоубежище. Причину проседания выясняет специальная комиссия. В принципе, причина теоретически поняла: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствие кардинальных изменений погодных условий", - добавил он.

На месте работают коммунальщики, полиция, чрезвычайники, и медики.

Филатов призвал граждан не идти в перекрытого квартала и предупредил, что здание может рухнуть в любой момент. Он также отметил, что центральный проспект города будет перекрыт.

Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области мог стать плохое состояние средней несущей стены. А также потеря стойкости несущей стены, которая дала трещину. Ночью 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд 4-этажного жилого дома. Погибли восемь человек.