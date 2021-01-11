В детском саду прогремел взрыв: первые подробности

11 января на территории детского сада №7 на бульв. Свободы в Виннице произошел взрыв.

Травмированы трое детей. Они получили ожоги. Специалисты устанавливают их степень, пишет издание "Винниця.info".

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Предварительно, вероятно, дети играли взрывным пакетом.

На месте работают следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

На Днепропетровщине из-за взрыва запала от гранаты пострадали двое детей. Событие произошло в поселке Карнауховка Южного района в частном доме. Из-за взрыва ребята 14 и 6 лет получили травмы рук, живота и лица. Их госпитализировали.