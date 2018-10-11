В детском саду обнаружили опасную инфекцию

Число пострадавших в результате отравления в детском саду Радуга в Нетешине Хмельницкой области возросло до 56 человек. У всех подозревают сальмонеллез. Фото - РБК

Число пострадавших в результате отравления в детском саду Радуга в Нетешине Хмельницкой области возросло до 56 человек. Из них - 44 ребенка.

У всех подозревают сальмонеллез. Большинство имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Татьяна Федак.

"У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", - сказала Федак.

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Она добавила, что сальмонеллу обнаружили в столовой детского сада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

В детском учебном заведении (ясли-сад комбинированного типа) №6 "Радуга" в городе Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций. Сначала заболели 20 детей, позже количество заболевших увеличилось до 31. Полиция проводит расследование инцидента.