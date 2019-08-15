В деле Зайцевой-Дронова будет продолжение

По делу о смертельной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове будет продолжение.

После решения апелляционного суда 14 августа, который оставил в силе приговор по 10 лет заключения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, адвокат последнего заявил, что будет подавать кассационную жалобу. Сделает это, как только получит решение апелляционного суда на руки. Об этом сказал корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: facebook.com/tetyana.dotsyak Адвокат Геннадия Дронова подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда Харькова

Защита осужденной Зайцевой пока молчит.

Автор: facebook.com/tetyana.dotsyak Пока неизвестно, будет ли подавать кассационную жалобу осужденная на 10 лет за смертельную аварию Елена Зайцева

Продолжение дела ожидается и в наказании тех, кто делал все, чтобы Зайцева и Дронов не получили справедливого наказания, говорит журналист Татьяна Доцяк.

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"Это эксперты научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Lexus, не установили границы перекрестка, сделали сомнительное исследование, что Зайцева не могла избежать столкновения, а Дронов мог. Это эксперты областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли установить, была ли Зайцева под действием наркотиков, потому что не знают количества найденных опиатов. Это следователь Волков, который, по словам Федирко, давал ей приказ сколько брать мочи и крови у Зайцевой - потом их не хватило для анализа. Который не искал Федирко, хотя, по ее словам, знал где она находится. Прокуроры, которые не могли это не видеть, но не реагировали", - говорит Доцяк.

Уже есть уголовное производство по экспертах-техниках, которое инициировал адвокат Дронова Сергей Перепелица. На этой неделе представитель потерпевших Лариса Матвеева обратится в полицию с требованием открыть производство по "наркотических" экспертах. А Дмитрий Марцонь - по следователю Волкову и Федирко. И, если наказание будет, это станет прецедентом. Потому что историй, когда эксперты пишут, что хотят - много, а чтобы понесли наказание - нет.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.