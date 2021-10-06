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среда, 06 октября 2021 14:42

В деле о нападении на журналистов "Схем" подготовили два подозрения

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Автор: Анатолий Гаевский
  Под зданием Укрэксимбанка в Киеве, где напали на съемочную группу "Схем", собрались журналисты. Требуют справедливого наказания для виновников
Под зданием Укрэксимбанка в Киеве, где напали на съемочную группу "Схем", собрались журналисты. Требуют справедливого наказания для виновников

В деле о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке подготовили два подозрения.

Их вручат в ближайшее время. Об этом на брифинге под стенами государственного финучреждения сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

О ком конкретно идет речь, Максимец не уточнила. Но с ее слов стало понятно, что один из подозреваемых - председатель правления Евгений Мецгер.

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"Следователи полиции и прокуратуры сейчас зашли в финучреждение, выясняют, где находятся работники, которым подготовили подозрения. То, что один из работников сложил полномочия, не означает, что не должен находиться на рабочем месте. В случае неустановления места нахождения этих людей, будем действовать в рамках уголовно-процессуального кодекса. Результаты процессуальных действий мы сообщим позже", - сказала Максимец.

Добавила, что дело расследуют как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Подозреваемым может грозить штраф или до пяти лет лишения свободы. Однако окончательную квалификацию дела установят после тщательного изучения видео нападения.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

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Дата
06
октября

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