В деле о нападении на журналистов "Схем" есть третий подозреваемый

В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: скриншо с видео

В деле о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке в Киеве есть третий подозреваемый.

Это работник охраны банка, который скрутил оператора, сообщили 8 октября в Офисе генерального прокурора.

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"Работника охраны банка подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, сообщили о новом подозрение двум другим должностным лицам банка. К препятствование законной профессиональной деятельности журналистов им добавили незаконное лишение свободы.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного. В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.