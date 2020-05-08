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пятница, 08 мая 2020 12:17

В деле известного волонтера произошел неожиданный поворот – документ

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С ветерана АТО, известного волонтера Маруси Зверобой, подозреваемой в угрозах Владимиру Зеленскому, сняли все меры пресечения

Об этом написал адвокат Андрей Писаренко на своей странице в Facebook.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле", – уточнил он.

Автор: Facebook/Andrii Pysarenko
  Решение Печерского суда по делу Маруси Зверобой
Решение Печерского суда по делу Маруси Зверобой

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Писаренко подчеркнул, что 11 прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайства.

"Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, которая недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?" – поинтересовался адвокат.

26 октября Маруся Зверобой и нардеп София Федина провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила: "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала: "там ненароком может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно". 10 февраля суд обязал Зверобой носить электронный браслет слежения. Такая мера выбрали по делу о якобы угрозы убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

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08
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