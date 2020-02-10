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понедельник, 10 февраля 2020 14:29

Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения

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Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Зверобой до 9 апреля вынуждена будет носить электронный браслет. Фото: 5.ua

Волонтера Елену Самбул, более известную под именем Маруся Звиробий, отпустили под личное обязательство.

На волонтера до 9 апреля наденут электронный браслет слежения. Соответствующее решение огласил судья Печерского райсуда Киева.

Так суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу об угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

Постановление обязывает Звиробий прибывать по первому требованию прокурора, следователя или судьи, не покидать Киевскую область без уведомления, сдать загранпаспорта.

Постановление обжалованию не подлежит.

Адвокаты назвали дело фальсифицированным и будут готовить апелляционную жалобу.

"Рябошапка заявил, что мы опасны тем, что нас много людей слушают и смотрят. То есть каждый блогер, которого смотрят много людей, - это уже основание для уголовного дела? Хочу отметить, что когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня - десятки тысяч, он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду. У нас была демократия и свобода слова. Благодаря этой свободе слова Зеленский стал президентом. А теперь за меньшие действия хочет подкрутить гайки", - сказала Звиробий во время судебного заседания.

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Марусю Звиробий и нардепа Софию Федыну обвиняют в угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского. 26 октября они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Звиробий, обращаясь к украинскому президенту, заявила: "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федына сказала: "там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".

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