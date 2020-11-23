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понедельник, 23 ноября 2020 12:28

В деле Гандзюк должны были "убрать" двух свидетелей: известные фамилии

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В деле Гандзюк должны были &quot;убрать&quot; двух свидетелей: известные фамилии
4 ноября прошло 2 года со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома. На нее напали недалеко от дома 31 июля 2018 года - вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. Фото: facebook.com/Виктор Гандзюк

В деле о убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк следствие выявило подготовку к убийству 2 свидетелей.

Речь идет о Павле Пилипенко и Сергее Браге и членов их семей, которые давали показания в деле головы Херсонского облсовета 50-летнего Владислава Мангера и 43-летнего Алексея Левина, руководителя преступной группировки. Об этом стало известно из выписки из реестра досудебных расследований, который изучали в суде, передает Watchers.Media.

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"Мы принимали меры для того, чтобы избежать тяжких последствий для жизни и здоровья свидетелей", - пояснил прокурор Андрей Синюк суду.

Адвокаты Мангера резко возразили возможность того, что их подзащитный мог угрожать свидетелям Браге и Пилипенко.

Судья Юлия Иванина продолжит рассматривать дело 26 ноября.

За умышленное убийство Екатерины Гандзюк были задержаны и осуждены 5 исполнителей. Получили от 6,5 до 3 лет. Приговоры вступили в силу 18 июля прошлого года. 16 октября этого года приговор по делу получил еще один фигурант - бывший помощник народного депутата Игорь Павловский. Его признали виновным в сокрытии преступления. Присудили 2 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Он дал обличительные показания против заказчика и организатора нападения. Ими назвал соответствии голову Херсонского облсовета 50-летнего Владислава Мангера и Алексея Левина, 43 года.

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