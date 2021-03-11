В Черном море затонул сухогруз с украинскими моряками

В Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179 с украинскими моряками.

На борту судна находились 13 членов экипажа, из которых 12 мужчин и женщин - граждане Украины. 2 человека погибли, передает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Hotnews.ro.

Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Автор: shipspotting.com Volgo Balt 179

10 человек удалось спасти. Они находятся под наблюдением врачей. Одного моряка пока не нашли, поиски продолжаются.

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Агентство по спасению человеческой жизни в море ARSVOM сообщило, что корабль - русский. Он затонул в Черном море приблизительно в 70 морских милях от порта Констанца. На место происшествия отправили корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM, заявили в агентстве.

Там также отметили, что в этом районе море бурное, а волны достигают 4 м.

Volgo Balt 179 построили в 1973 году. Грузоподъемность судна составляла 3,5 тыс. т, а длина - 114 м.