В Черном море загорелся корабль

В Черном море под Николаевом загорелся сухогруз PRINCE 4.

Инцидент произошел вблизи с. Рыбаковка Березанского района. Об этом сообщает Obozrevatel.

Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал.

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По предварительным данным, возгорание произошло в одной из кают. Экипаж по команде капитана собрался на главной палубе.

Масштабный пожар сами моряки ликвидировать не могли, поэтому балкер подал сигнал бедствия. Ситуация была осложнена из-за штормового ветра 24 м / с. Поэтому связь с экипажем оборвалась.

Сейчас больше информации о происшествии нет.

Балкер PRINCE 4 было построено в 1986 году. Его грузоподъемность составляет 12367 тонн, общая длина - 121,8 метра, ширина - 20,01 метра.