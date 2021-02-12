 
Ексклюзивы
1/5
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Просмотров: 135
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 99
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 2880
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 126
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 225
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 828
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 171
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 324
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1287
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
5
7
8
3
В Черном море загорелся корабль
В Черном море загорелся корабль
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Бандиты устроили &quot;облаву&quot; знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Видео
Все видео
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 171
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 324
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1287
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 441
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 495
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 180
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
пятница, 12 февраля 2021 22:06

В Черном море загорелся корабль
4

  Комментировать

В Черном море под Николаевом загорелся сухогруз PRINCE 4.

Инцидент произошел вблизи с. Рыбаковка Березанского района. Об этом сообщает Obozrevatel.

Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал. Фото: Obozrevatel
Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал. Фото: Obozrevatel
Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал. Фото: Obozrevatel
Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал. Фото: Obozrevatel

Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из кают. Экипаж по команде капитана собрался на главной палубе.

Масштабный пожар сами моряки ликвидировать не могли, поэтому балкер подал сигнал бедствия. Ситуация была осложнена из-за штормового ветра 24 м / с. Поэтому связь с экипажем оборвалась.

Сейчас больше информации о происшествии нет.

Балкер PRINCE 4 было построено в 1986 году. Его грузоподъемность составляет 12367 тонн, общая длина - 121,8 метра, ширина - 20,01 метра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Черном море загорелся корабль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 65981
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 57366
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 11835
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9360
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 8577
Происшествия
Убийце школьника на Закарпатье смягчили приговор
Убийце школьника на Закарпатье смягчили приговор Просмотров: 360
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
5
 Просмотров: 765
Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
7
 Просмотров: 1575
Мусоровоз раздавил женщину, которая поскользнулась на снегу
Мусоровоз раздавил женщину, которая поскользнулась на снегу Просмотров: 999
Разыскивают мужчину с татуировкой танка на плече: показали фото
Разыскивают мужчину с татуировкой танка на плече: показали фото Просмотров: 486
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
4
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
1
Выяснили, где соратник Медведчука взял деньги на покупку телеканалов
Голосов: 40
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть