В Черном море потерпело крушение судно ВМС Украины

Судно ВМС потерпело крушение у острова Змеиный. Фото: РБК

У острова Змииный в Черном море возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота "Балта".

Авария возникла в результате резкого ухудшения погодных условий, сообщает пресс служба ВМС в facebook.

Было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть.

Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации.

Военно-Морскими Силами развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ДСНС. К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов.

В ВМС сообщили, что аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет.

Как сообщил генерал-лейтенант Михаил Забродский на своей странице, судно имеет затопленными по меньшей мере два отсека.

На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. К выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком". Метеоусловия в районе значительно затрудняют проведение спасательных действий. Море неспокойное. Скорость ветра достигает 10 м/с. Высота волн - до 2 метров.

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"Балта" является небольшим по главным размерам судно: длина менее 70 метров, полное водоизмещение - 2086 тонн. Главной задачей "Балты" по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.