В Черногории задержали двух украинцев-водителей туристического автобуса. Фото: ЕРА

В Черногории задержали двух украинских водителей туристического автобуса.

Подозревают, что они перевозили фальшивые деньги, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Туристический автобус с 34 украинцами задержали на границе с Албанией.

Посольство Украины обратилось к руководству пограничной службы Черногории с просьбой освободить украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

"32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе. Водитель и его напарник сейчас задержаны. Полиция проводит расследование", - отметил Николенко.

Консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь.

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В албанском порту Влера задержали яхту с 4 гражданами Украины. Они путешествовали из Турции в Черногорию. Украинцев обвинили в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхту могли использовать в криминальных целях.