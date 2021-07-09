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пятница, 09 июля 2021 01:49

В Черногории задержали двух украинцев

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В Черногории задержали двух украинцев
В Черногории задержали двух украинцев-водителей туристического автобуса. Фото: ЕРА

В Черногории задержали двух украинских водителей туристического автобуса.

Подозревают, что они перевозили фальшивые деньги, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Туристический автобус с 34 украинцами задержали на границе с Албанией.

Посольство Украины обратилось к руководству пограничной службы Черногории с просьбой освободить украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

"32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе. Водитель и его напарник сейчас задержаны. Полиция проводит расследование", - отметил Николенко.

Консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь.

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В албанском порту Влера задержали яхту с 4 гражданами Украины.

Они путешествовали из Турции в Черногорию.

Украинцев обвинили в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхту могли использовать в криминальных целях.

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