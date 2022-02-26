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Спецтема: Напад Росії на Україну

В Чернигове во время российских обстрелов погиб прокурор

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В Чернигове во время российских обстрелов погиб прокурор
Погиб черниговский прокурор. Фото: ТСН

Минувшей ночью в Украине происходили адские бои. Наши военные дали врагу достойный отпор.

Об этом сказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Воины мужественно исполняют свой долг, не отставать от них пытаются и правоохранители. Наши прокуроры и координируют работу системы, и приобщаются к рядам терробороны", отметила Венедиктова.

Она сообщила, что в Чернигове в результате вражеских обстрелов погиб прокурор Дмитрий Розенко.

"Мы потеряли прокурора Дмитрия Розенко, который в первый же день войны записался в ТРО. Он погиб от осколочного ранения", – сказала Венедиктова.

Она призвала фиксировать каждое преступление российского агрессора.

Пока прокуроры работают в Киеве на месте попадания ракеты в жилую высотку. Преступление предварительно квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны.

По ее словам, за предыдущие двое суток было повреждено по меньшей мере три десятка гражданских объектов.

"Для врага нет ничего святого - детдом, садик, детская больница и центр службы крови в Харькове. Продолжаются непрерывные атаки на военную инфраструктуру. Погибают и получают ранения военнослужащие и гражданские. При этом российская пропаганда нагло лжет о действиях своей армии-убийцы", сказала Венедиктова.

В Чернигове российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы. Об этом предупредил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В частности, оккупанты будут стрелять по жилым кварталам. Есть информация, что россияне с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы.

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