В Черкасской области сбили вражеский самолет. Пилот катапультировался

Украинские Вооруженные силы сбили российский военный самолет вблизи села Вознесенское Золотоношского района, сообщила полиция Черкасской области. Пилота ищут.

Правоохранители и военнослужащие производят поисковые работы. Ищут пилота, который катапультировался при падении сбитого самолета.

"Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское, Золотоношского района, наши военные сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться во время его падения.

Просим местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города.

Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пилота. Если вы владеете какой-либо информацией, или заметите подозрительного человека по ориентировке, просьба обращаться в полицию по номеру телефона: "102", - сообщает полиция.

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Глава Золотоношской районной государственной администрации Ирина Тернова заявила, что в селе работают спецслужбы.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику врага. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.