В Черкассах мужчина изнасиловал и ограбил женщину

В Черкассах в строительном вагончике мужчина изнасиловал и ограбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и находясь в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей на сумму 2500 гривен, - сообщает ТСН.
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Преступника арестовали, ожидает решение суда. Ему грозит 6 лет заключения.
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