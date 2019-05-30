В Черкассах мужчина изнасиловал и ограбил женщину. Фото: ukrinform.ua

В Черкассах в строительном вагончике мужчина изнасиловал и ограбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и находясь в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей на сумму 2500 гривен, - сообщает ТСН.

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Преступника арестовали, ожидает решение суда. Ему грозит 6 лет заключения.

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