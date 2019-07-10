В центре Сум произошла стрельба: среди раненых ребенок

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Сегодня, 10 июля, около 13.35 в пер. Терезова в Сумах произошла стрельба.

Травмированы отец с 15-летней дочерью, сообщил Владимир Крупецкий из областной полиции.

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Мужчина получил ранение в руку. 15-летняя девочка в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу, добавляет начальник отдела коммуникации областной полиции Эльвира Биганова.

Предварительно, у них с пистолета стреляла женщина. Произошло это в офисных помещениях 2-го этажа здания.

На месте работает следственно-оперативная группа. Детали позже.

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