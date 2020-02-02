В центре Киева застрелили мужчину

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В 6 вечера полицейским поступило сообщение о том, что на ул. Саксаганского в Шевченковском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.

Погиб киевлянин 1977 года, сообщает пресс-служба полиции Киева.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На розыск убийцы и его задержания ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

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"По словам свидетелей, к прохожему подбежал неизвестный, сделал несколько выстрелов, забрал у него пакет и убежал в неизвестном направлении. Мужчина от ранений скончался на месте", - информируют Вартові.Еспресо.

В Киеве возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили голову мужчины в пакете.