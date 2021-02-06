В центре Киева заминировали легковой автомобиль

У Києві виявило авто з гранатою. Фото: espreso

В Шевченковском районе столицы неизвестные разбили водительское стекло в автомобиле Toyota.

Во время осмотра транспорта правоохранители обнаружили подозрительный предмет - визуально гранату РГД. Об этом информируют ВартовіЕспресо.

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По предварительной информации, стекло разбили именно с целью минирования автомобиля.

На место происшествия вызвали взрывотехников.

В Харькове неизвестный позвонил в полицию и угрожал взорвать газопровод, ведущий в город. Правоохранители установили личность анонима.