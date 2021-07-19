В центре Киева взорвалось авто с журналистом. Он погиб

Пять лет назад 20 июля около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франко и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился человек. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой".

Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, который в течение последних пяти лет проживал в Киеве.

Автор: zik.ua Пять лет назад в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета

Уже в день взрыва тогдашний советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит назвал четыре основные версии, которые отрабатываются следователями. Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ. В своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусскую и российскую власть. Второй версией, по словам Тандита, были неприязнь в отношениях или личные мотивы. Третья версия - "русский след" якобы с целью дестабилизации ситуации в Украине. Четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Елену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководительницу интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал автомобиль, что взорвался.

Автор: unian.ua После взрыва авто журналист Павел Шеремет был еще жив. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер в "скорой"

Через день после взрыва журналисты, а потом полиция обнародовали видеонарезку записей камер наблюдения возле дома, в котором жил Шеремет. На видео видно мужчину и женщину. Они заложили взрывчатку под днище автомобиля журналиста. Также в полиции сообщили, что за домом несколько дней следили неизвестные, вели фото- видеофиксацию, возможно, готовясь к преступлению.

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Отчитываясь о состоянии расследования в начале 2017 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что незадолго до смерти Павел Шеремет посещал Москву, где общался с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, а также поговорил с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой. Следствие не исключало, что Шеремет стал жертвой "заказного политического убийства, заказ на который поступило именно с РФ". А уже 12 декабря 2019-го назвал имена подозреваемых. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Первые двое после длительного пребывания в СИЗО находятся под круглосуточным домашним арестом. Дугарь его изменили на личное обязательство.

Автор: suspilne.media Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря 2019-го

Сначала следствие заявляло, что Антоненко организовал группу, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Также в деле фигурируют супруги-ветераны войны Владислав и Инна Грищенки. Будто-бы они могли изготовить взрывчатку.

Следствие пришло к выводу, что Шеремета убили ради дестабилизации ситуации в государстве.

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивировал величество арийской расы, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности. Воплощая свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям", - говорилось в материалах дела.

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В мае прошлого фигурантам изменили подозрения. Теперь следствие называет организаторами преступления неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко - исполнители, а Дугарь - их сообщница. Изменился также мотив убийства. Формулировку изменили на "неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать в обществе крайне резонансное событие - с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". А к подозрениям фигурантам добавили еще две статьи. И теперь кроме совершения убийства опасным для многих лиц способом, им добавили еще умышленное уничтожение имущества (автомобиля Subaru, в котором ехал Павел Шеремет) и хранение взрывных устройств. Досудебное следствие по делу завершено. Дело слушается суде. С 26 томов сейчас рассматривают 18-й.

По организаторам - дело выделили в отдельное производство. Их разыскивают.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".