В центре Киева вспыхнул масштабный пожар

В гостинице "Экспресс" на бульваре Шевченко в Киеве произошел пожар.

По предварительной информации, сначала загорелся киоск возле отеля. Огонь перекинулся на "Экспресс".

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В 11:57 спасатели пожар локализовали, в 12:02 ликвидировали, сообщили в ГСЧС.

Возгорание произошло на площади 40 кв.м в 1-этажном заведении общественного питания в пристройке к гостинице.

Жертв и пострадавших нет.





В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном, 18 и вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека: 2 женщины от угара, мужчина - прыгнул с окна квартиры. Пожарные спасли 5 жителей, еще 25 - вывели на безопасное расстояние.