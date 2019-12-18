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среда, 18 декабря 2019 10:24

В центре Киева нашли убитого мужчину и женщину без пальца

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В центре Киева нашли убитого мужчину и женщину без пальца
В Киеве в заброшенном доме нашли убитого мужчину и искалеченную женщину. Фото - mind.ua

В Киеве в заброшенном доме в Лабораторном переулке, 6 нашли убитого мужчину.

Тело обнаружили знакомые убитого и сразу вызвали полицейских. Во время осмотра места происшествия рядом с мужчиной обнаружили женщину. Она была в крови. Ей отрезали средний палец на руке и разорвали уши. Пострадавшую доставили в больницу, пишет Информатор.

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По предварительной информации полицейских, бездомные, которые также проживают в этом доме, ограбили пострадавшую женщину.

Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В подвале многоэтажки в Одессе нашли труп неизвестного мужчины. На шее эксперты обнаружили резаные раны. Тело пролежало в подвале не менее месяца.

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