В центре Киева девушки устроили жестокую драку

В центре Киева девушки устроили драку. Фото: politeka.net

В центре Киева девушки устроили массовую драку. Некоторые из работников Национальной полиции безразлично наблюдали за происходящим.

На кадрах видно, как несколько девушек хватают жертву за волосы и начинают таскать по всей площадке, сообщает Апостроф.

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"Девушки в центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают..."- говорится в комментариях.

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании в главном корпусе Национального торгово-экономического университета, что расположен на улице Киото вблизи станции метро Лесная.