В центре города расстреляли двух мужчин: первые подробности

На ул. Тираспольской в Херсоне неизвестные расстреляли мужчин 50 и 42 лет. Они в тяжелом состоянии в больнице.
По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мужчину нашли с пулей в голове
Очевидцы также отмечают, что стреляли из ружья. А черный джип преступников был на иностранной регистрации, сообщает "Таврия News".
В области ввели полицейскую операцию "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи открыли уголовные производства.
Заместителя председателя Якимовской общины 42-летнего Дмитрия Кириллова расстреляли 18 сентября на ступеньках сельсовета, где тот работал. Киллера не нашли.
Комментарии