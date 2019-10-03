В центре города расстреляли двух мужчин: первые подробности

На ул. Тираспольской в ​​Херсоне неизвестные расстреляли мужчин 50 и 42 лет. Они в тяжелом состоянии в больнице.

По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hr.npu.gov.ua В Херсоне неизвестные расстреляли мужчин 50 и 42 лет. Они в тяжелом состоянии в больнице

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Очевидцы также отмечают, что стреляли из ружья. А черный джип преступников был на иностранной регистрации, сообщает "Таврия News".

Автор: hr.npu.gov.ua Стрелки скрылись на черном авто

В области ввели полицейскую операцию "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи открыли уголовные производства.

Заместителя председателя Якимовской общины 42-летнего Дмитрия Кириллова расстреляли 18 сентября на ступеньках сельсовета, где тот работал. Киллера не нашли.