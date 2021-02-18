В Чехии погибли украинцы

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В Чехии в аварии погибли 2 украинца. Ехали в микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком.

Авария произошла в городе Подседице, на территории Литомержице 15 февраля, сообщают чешские СМИ.

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Одного из водителей в тяжелом состоянии доставили вертолетом в больницу Масарика в Усти-над-Лабем. Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Погибшие - закарпатцы. Один из села Барбово, другой из села Запеределье, пишет Mukachevo.net. Информацию подтвердил Олег Милинський, руководитель фирмы ритуальных услуг и перевозки умерших.

В Польше в ДТП погибли двое украинцев. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.