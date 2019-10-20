В Чехии перевернулся автобус с украинцами - есть пострадавшие

По предварительным данным, ехали работники. Фото: HZS JMK

Вблизи с. Несовице в Чехии автобус с украинцами попал в аварию.

Десять граждан Украины госпитализированы, сообщает Mukachevo.net.

Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

Автобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. Пострадало 3 женщины и 7 мужчин. По данным издания, в ДТП попали работники.

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"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено до 4.50", - сообщил представитель пожарной службы округа височной.

В венгерском городе Ниредьгаза разбился микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек, из них шестеро - с тяжелыми травмами. Авария произошла ночью 19 октября, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.