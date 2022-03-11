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пятница, 11 марта 2022 18:39

Спецтема: Война России против Украины

В Буче российские военные обстреляли гражданских, ожидавших эвакуацию

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В Буче российские военные обстреляли гражданских, ожидавших эвакуацию
Российские военные нарушили в Буче законы и обычаи войны. Обстреляли гражданских. Фото: Getty Images

Российские военные обстреляли из стрелкового оружия гражданских, которые ожидали эвакуацию из Бучи Киевской области. Ранили одного человека.

Офис генпрокурора и органы прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Кромет того, по данным ведомства, ночью 11 марта оккупационные силы РФ обстреляли крылатыми ракетами пгт Барышевка Броварского района. Ранения получили 6 человек, в том числе журналист. Повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры.

В прокуратуре также напомнили, что накануне артиллерийским обстрелом сил РФ в Буче были разрушены жилые дома, осколочные ранения получил местный житель. В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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