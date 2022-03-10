В боях за Изюм погиб легендарный воин Яшка Цыганков

Воин с первых дней войны на Донбассе боролся с российскими оккупантами. Фото: Facebook/Юлия Толмахова

Легендарный украинский боец Яшка Цыганков погиб 9 марта в боях за Изюм.

Воин с первых дней войны на Донбассе боролся с российскими оккупантами, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Он знал, что будет война, и он не сомневался, что мы победим. Он отдал себя своему народу", – написал журналист.

Последний пост Яшки Цыганкова в Facebook был про Изюм. Он просил помочь в обороне города снайперов и медиков, готовых к работе в условиях уличных боев. За день до смерти также просил волонтеров помочь жителям Изюма "гуманитаркой" и едой.

"Он точно был не из тех, кто боится арты и авиации. В очередной раз убеждаюсь, что лучшие уходят на небо первыми, остальным еще надо завоевать такую награду. Увидимся вскоре", - написал белорусский оппозиционер и доброволец Ян Мельников.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.