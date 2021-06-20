В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности

В аэропорту "Борисполь" во время оформления авиарейса "Тель-Авив - Киев" у пассажира обнаружили партию бриллиантов.
Иностранец пытался вывезти драгоценные камни с нарушением украинского законодательства, сообщает Госпогранслужба.
"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами GIA общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.
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"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины", - добавляют пограничники.
Пограничники в пункте пропуска "Порубное" предупредили вывоз из Украины в Румынию контрабандных сигарет. Их нашли в грузовике среди замороженных вишен. Об этом сообщили в пресс служба ГПСУ.
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