В Борисполе похитили 5-летнюю девочку

В Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - пятилетнюю девочку.

Неизвестный мужчина схватил девочку на Бориспольской автозаправке, что на улице Февральской, 1, сообщили в сообществе "Киев оперативный".

"Папа был в машине, мама с ней зашла на заправку, и пока мама стояла на кассе, девочка рассматривала игрушки", - рассказали очевидцы.

По их словам, неизвестный подошел к ребенку и, взяв ее в руки, вышел на улицу. Мужчина заставил девочку сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.

"Предварительно, преступление было сексуального характера. Благодаря быстрым действиям полиции злоумышленник не успел", сообщает dtp.kiev.ua.

Момент похищения ребенка

Девочку якобы похитили на автомобиле KIA.

В Киевской области был введен план "Перехват". Через несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. С ним работают правоохранители.

Автор: Киев Оперативный Мужчина, который похитил ребенка

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Ребенок в безопасности, угрозы его жизни и здоровью нет.

В то же время в социальных сетях распространяют фотографии с места задержания. Несколько пользователей в комментариях написали, что знакомы с подозреваемым и знают его как порядочного человека.

Вся информация предварительная и сейчас проверяется.

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