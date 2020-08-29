В Борисполе похитили 5-летнюю девочку

В Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - пятилетнюю девочку.
Неизвестный мужчина схватил девочку на Бориспольской автозаправке, что на улице Февральской, 1, сообщили в сообществе "Киев оперативный".
"Папа был в машине, мама с ней зашла на заправку, и пока мама стояла на кассе, девочка рассматривала игрушки", - рассказали очевидцы.
По их словам, неизвестный подошел к ребенку и, взяв ее в руки, вышел на улицу. Мужчина заставил девочку сесть в машину и скрылся в неизвестном направлении.
"Предварительно, преступление было сексуального характера. Благодаря быстрым действиям полиции злоумышленник не успел", сообщает dtp.kiev.ua.
Девочку якобы похитили на автомобиле KIA.
В Киевской области был введен план "Перехват". Через несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. С ним работают правоохранители.
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Ребенок в безопасности, угрозы его жизни и здоровью нет.
В то же время в социальных сетях распространяют фотографии с места задержания. Несколько пользователей в комментариях написали, что знакомы с подозреваемым и знают его как порядочного человека.
Вся информация предварительная и сейчас проверяется.
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