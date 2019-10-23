На Кировоградщине в болоте у пруда нашли скелет пропавшей женщины. Фото - vinnitsa.info

В селе Степное Новоукраинского района Кировоградской области в болоте у пруда нашли скелет человека.

Ужасную находку заметил местный житель, сообщает mandarin-news со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Умершей оказалась 83-летняя местная жительница, которая при загадочных обстоятельствах исчезла в марте этого года.

Тело отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы в морг. Причины и обстоятельства смерти женщины устанавливают следователи.

В городе Новый Буг Николаевской нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили в заброшенном участке железной дороги. Мужчина выехал поездом из Николаева в Киев. Из столицы он должен был лететь на отдых в Египет.