В больнице вспыхнула кислородная станция

Обошлось без пострадавших Фото: ukrinform.ua

В Сокирянской центральной районной больнице Черновицкой области загорелась кислородная станция.

Обошлось без пострадавших, пишет Молодой Буковинец. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар.

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"Возгорание имело площадь 12 квадратных метров. Кислородная станция еще не была введена в эксплуатацию. Соответственно, это была просто техническая наладка, она находилась за пределами этого медицинского учреждения, то есть в отдельном здании", - сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

Сейчас все пациенты находятся в своих палатах. Проблем с поставками кислорода нет.

3 февраля в областной инфекционной больнице произошел пожар. Огонь вспыхнул в боксе реанимации на 1-м этаже. Там лежали больные коронавирусом. Всего в помещении находились 12 человек. Большинство из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 6 пациентов и 2 медика отравились угарным газом и обожглись. Анестезиологиня 26-летняя Ольга Глива и трое пациентов погибли от ожогового шока.