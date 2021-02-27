В больнице произошел взрыв. Есть погибший

В Черновцах произошел взрыв в инфекционном отделении. Фото: "Українська правда"

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв.

"В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в Facebook

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что возгорание произошло в палате инфекционного отделения, где лечились больные Covid-19.

В полиции сообщили, что погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуировали 20 человек.

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Возгорание потушили через 15 минут.

В Дрогобыче Львовской области от взрыва гранаты погибли 2 человека. Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - они дружили, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.