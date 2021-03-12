В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео

Мужчина якобы требовал приема у врача без очереди, несмотря на карантин Фото: pixabay.com

На Закарпатье в областной клинической больнице им. Андрея Новака возникла стычка между врачом и пациентом.

Инцидент произошел 5 марта, пишет "Первый". Мужчина якобы требовал приема у врача без очереди, несмотря на карантин.

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"Со слов пациента врач отказывался проводить осмотр, поэтому между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку. Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников", - говорится в сообщении.

В больницу прибыла полиция и забрала мужчину.

В амбулатории Бердичева Житомирской области произошла драка. Пациентка, у которой лопнуло терпение из-за долгого ожидания, подняла скандал. Семейная врач 45-летняя Наталья Маслий пыталась успокоить женщину, но в ответ получила удар кулаком по голове. Впоследствии выяснилось, что 62-летняя обидчица медика - судья апелляционного суда.