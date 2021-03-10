Судья избила семейного врача

В амбулатории Бердичева Житомирской области семейная врач 45-летняя Наталья Маслий получила кулаком в голову от 62-летней судьи апелляционного суда. Та подняла скандал из-за длинной очереди. Фото: tsn.ua

В амбулатории Бердичева Житомирской области произошла драка. Пациентка, у которой лопнуло терпение из-за долгого ожидания, подняла скандал.

Семейная врач 45-летняя Наталья Маслий пыталась успокоить женщину, но в ответ получила удар кулаком по голове. Впоследствии выяснилось, что 62-летняя обидчица медика - судья апелляционного суда.

Врач с сотрясением мозга попала под капельницы. Объясняет, в тот день у нее было 52 пациента. В связи с эпидситуацией, больные с подозрением на коронавирус и пациенты с другими жалобами принимаются отдельными очередями. Нервозная пациентка была как раз с симптомами коронавируса и пришла к пациентам с другой зоны со скандалом. Поэтому, рассказывает медик, она вышла успокоить супругов, но те включили запись на телефоне и избили женщину, сообщает ТСН.

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Медики вызвали полицию. Потому что пациентку узнали, она живет недалеко и давно обслуживается в амбулатории. Правоохранители открыли производство по статье "хулиганство". Но дело передали в ГБР, поскольку обидчица - судья. На работе ее нет. Она с 5 марта находится на больничном.

Следователи ГБР дело не комментируют, но уже известно, что проверять будут не только судью, но и то, не медлили ли медики с помощью. Пациенты амбулатории говорят, ждать приема действительно приходится долго.

Взять других специалистов не могут, потому что нет ставок, объясняют чиновники. Двое врачей с коронавирусом, еще одна слегла после избиения. В амбулатории остался только 1 медик, пришлось взять интерна. Потерпевшая говорит, что никто из супругов даже не извинился за случившееся. Поэтому врач хочет довести дело до суда.

В Житомире 50-летний пациент напал на семейного врача из-за отказа в подписании декларации. Инцидент произошел в центре первичной медицинской помощи.